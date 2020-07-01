Переосмысление легенд о короле Артуре: в сети появился трейлер сериала "Проклятая" (Видео)

Экранизация фэнтезийной книги, которая переосмысляет легенды о короле Артуре, выйдет 17 июля на Netflix. "Проклятая" расскажет о девушке Нимуэ, которая пытается доставить меч Экскалибур волшебнику Мерлину и становится одним из лидеров восстания против короля Утера и его Красных паладинов. Главные роли в сериале исполнили Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему"), Дэниэл Шарман ("Великолепные Медичи") и Густаф Скарсгорд ("Викинги"). Шоураннером "Проклятой" выступил Том Уилер, автор оригинальной книги, иллюстрации к которой нарисовал Фрэнк Миллер, известный по комиксам "300" и "Город грехов".