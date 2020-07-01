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Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии
Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии

Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии

Подробностей немного: Тайка Вайтити готовит несколько фильмов о жителях Новой Зеландии
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Известный режиссер Тайка Вайтити совместно с кинокомпанией Piki Films работают над новыми проектами о жителях Новой Зеландии. Два их них - это фильмы, а один - сериал.

Все они поведают о коренных жителях острова - маори, уделяя особое внимание рассказам о последствиях колонизации.

Один из фильмов - это экранизация исторического романа Тины Макерети "The Imaginary Lives of James Poneke". Книга рассказывает историю любознательного подростка-маори, который едет в Лондон в качестве живого экспоната на выставку артефактов. Поначалу ему все нравится, но позже он понимает, что не хочет мириться с ярлыком дикаря.

Второй проект представляет собой адаптацию комедийного шоу Анджелы Дравид "Down the Rabbit Hole", в котором рассказывается ее реальная история о том, как она сбежала на другой конец света, чтобы выйти замуж за мужчину, который в разы старше ее. Но в итоге попала в женскую тюрьму в Соединенном Королевстве.

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И третий проект — это криминальный сериал Better the Blood о девушке-детективе, которая выслеживает серийного убийцу, мстящего колонизаторам Новой Зеландии.

Сроки съемок еще не подтверждены, но, говорят, что производство в Новой Зеландии будет запущено "в ближайшем будущем, а не в далекой мечте".

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Все по теме:

Кино, Режиссер, Тайка Вайтити.

Автор:

Телеграф
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