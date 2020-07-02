Скачать
Четверг, 02.07.2020

"Сборщик налогов": дебютный трейлер криминального боевика с Шайей Лабафом (Видео)

The Tax Collector (дословно — "Сборщик налогов") расскажет о рэкетирах Дэвиде и Крипере, которые выбивают долги с преступников для своего босса "Волшебника". Однако их жизни оказываются под угрозой, когда из Мексики в Лос-Анджелес прибывают старые враги "Волшебника" и начинается война банд. Вместе с Шайей Лабафом в фильме сыграли Бобби Сото ("Карьер"), Лана Паррия (сериал "Однажды в сказке"), Эльпидия Каррильо ("Хищник") и Джордж Лопес ("Генри Пул уже здесь", "Лыжный патруль"). Дэвид Эйр, который выступил сценаристом и режиссёром The Tax Collector, до этого также поставил, среди прочего, "Ярость" и "Отряд самоубийц". Фильм появится в "цифре" 7 августа.
DTF
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы, Шайя ЛаБаф, Сборщик налогов.
03:38 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь