"Сборщик налогов": дебютный трейлер криминального боевика с Шайей Лабафом (Видео)

The Tax Collector (дословно — "Сборщик налогов") расскажет о рэкетирах Дэвиде и Крипере, которые выбивают долги с преступников для своего босса "Волшебника". Однако их жизни оказываются под угрозой, когда из Мексики в Лос-Анджелес прибывают старые враги "Волшебника" и начинается война банд. Вместе с Шайей Лабафом в фильме сыграли Бобби Сото ("Карьер"), Лана Паррия (сериал "Однажды в сказке"), Эльпидия Каррильо ("Хищник") и Джордж Лопес ("Генри Пул уже здесь", "Лыжный патруль"). Дэвид Эйр, который выступил сценаристом и режиссёром The Tax Collector, до этого также поставил, среди прочего, "Ярость" и "Отряд самоубийц". Фильм появится в "цифре" 7 августа.