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Четверг, 02.07.2020

В сети появился трейлер мистического хоррора "Амулет" (Видео)

Мистический хоррор "Амулет" сняла режиссер и актриса Ромола Гарай ("Эмма"). Это ее дебют в полнометражном кино. Главные роли исполнили Алек Секаряну, Карла Юри и Имелда Стонтон. Фильм ужасов рассказывает о бывшем солдате Томасе, который лишился своего дома в Лондоне. Чтобы найти ему пристанище, героя отправляют в странный дом, где живут женщина по имени Магда и ее мать. Вскоре Томас понимает, что с домом и пожилой женщиной твориться что-то странное. А Магда, к которой у героя появились романтические чувства, находится в заложниках и выполняет жуткие приказы своей матери.
112.ua
Фото: скриншот
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Кино, Фильм, Хоррор, Трейлер.
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