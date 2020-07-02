Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout: тизер

Компания Amazon Studios дала зеленый свет на создание сериала по мотивом популярной серии видеоигр Fallout.
Как сообщает Deadline, телеадаптацией займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, которые ответственны за «Мир дикого запада». Кроме того, к производству шоу будут привлечены видеоигровые компании Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks, которые занимаются развитием оригинальной серии игр.
Новый сериал, судя по всему, предназначен для сервиса Prime Video. Хотя конкретной даты релиза нет, Amazon и Bethesda уже опубликовали короткий тизер нового проекта.
#PleaseStandBy. @Fallout @BethesdaStudios #KilterFilms pic.twitter.com/IEDr7AkVvD
— Amazon Studios (@AmazonStudios) July 2, 2020
Действие игр серии Fallout разворачивается в мире пост-апокалипсиса, вызванного ядерной войной между США и Китаем в конце ХХI века. Игровая серия известна в том числе своей оригинальной эстетикой ретро-футуризма, подражающей эстетике Америки 40-50 годов прошлого века.