Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout: тизер

Вскоре мир увидит новый сериал по мотивам игры Fallout.

Компания Amazon Studios дала зеленый свет на создание сериала по мотивом популярной серии видеоигр Fallout.

Как сообщает Deadline, телеадаптацией займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, которые ответственны за «Мир дикого запада». Кроме того, к производству шоу будут привлечены видеоигровые компании Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks, которые занимаются развитием оригинальной серии игр.

Новый сериал, судя по всему, предназначен для сервиса Prime Video. Хотя конкретной даты релиза нет, Amazon и Bethesda уже опубликовали короткий тизер нового проекта.

Действие игр серии Fallout разворачивается в мире пост-апокалипсиса, вызванного ядерной войной между США и Китаем в конце ХХI века. Игровая серия известна в том числе своей оригинальной эстетикой ретро-футуризма, подражающей эстетике Америки 40-50 годов прошлого века.