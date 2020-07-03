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"Политик" третий сезон не выйдет в ближайшие несколько лет

"Политик" третий сезон не выйдет в ближайшие несколько лет
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Поклонники ждут новостей о том, когда выйдет третий. Но создатель сериала Райан Мерфи не хочет торопиться с новым сезоном.

Второй сезон сериала "Политик" только что вышел на Netflix. В интервью Collider он сказал, что предпочтет взять паузу в несколько лет, и объяснил причины этого:

Я думаю, что все мы, участвующие в создании сериала, изначально нацелились на то, чтобы сделать три сезона. Но после второго сезона я хочу отдохнуть пару лет, чтобы Бен Платт немного постарел. Ведь финальный сезон должен рассказывать о президентской гонке. Согласны? Это всегда был наш план, то, как мы видели развитие сюжета сериала. Пока Бен еще слишком молод. Я всегда знал, что придется подождать, прежде чем продолжить работу.

Сериал "Политик" рассказывает об амбициозном юноше Пейтоне Хобарте (Бен Платт), который собирается со временем стать президентом США. Но в начале сериала борется за пост президента студенческого совета. И он, и его оппонент Ривер (Дэвид Коренсвет) не гнушаются никакими средствами для победы.

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Чтобы лучше выглядеть в глазах общественности, один приглашает на пост вице-президента чернокожую девушку с проблемами гендерной идентичности, а другой — больную раком девушку с синдромом Мюнхгаузена.

Через несколько лет после окончания школы Пейтон баллотируется в сенаторы штата Нью-Йорк, а его приемная мать Джорджина (Гвинет Пэлтроу) становится президентом США.

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Фильмы, Кино, Политика, Политика 3 сезон.

Автор:

Телеграф
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