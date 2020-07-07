Этого Вы точно не знали: интересные детали известных всем фильмов (Фото)

"Джокер"
Все часы в этом фильме показывают 11 часов 11 минут. У фанатов существует немало теорий на этот счёт. Согласно одной из них, часы стоят потому, что всё происходит в голове Артура.
"Оно"
Пеннивайз тайно наблюдает за своими жертвами на протяжении всего фильма. Иногда он появляется в самых неожиданных местах. Ни персонажи, ни зрители его не замечают.
"Джокер"
В начале фильма в зеркале можно увидеть знакомое лицо.
"Инопланетянин"
Стивен Спилберг снимал фильм в хронологическом порядке, чтобы помочь детям-актёрам и запечатлеть самые настоящие эмоции в финале, когда они будут последний раз вместе.
"Крепкий орешек"
Выражение лица Алана Рикмана во время падения было искренним. Его проинструктировали, что сбросят на счёт "3", а вместо этого сбросили на счёт "1".
"Вверх!"
Даг — единственная собака, которой удалось выследить тропическую птицу, потому что он — единственная охотничья собака (золотистый ретривер). Остальные собаки — сторожевых пород.
"Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда"
Все кадры общего плана летающего по Татуину Люка на своём спидере делались с помощью зеркала, установленного у реквизита с двигателем и колёсами.
"Суперсемейка 2"
Картина в гостиничном номере Хелен — это иллюстрация её разлуки с семьёй.
"Интерстеллар"
На водной планете играющая закадровая мелодия имеет заметный тикающий звук. Это тиканье происходит каждую 1,25 сек. Каждое тиканье, которое вы слышите, означает один день, прошедший на Земле.
"В погоне за счастьем"
Уилл Смит проходит мимо настоящего Криса Гарднера, человека, которого он сыграл и на чьей истории основан весь фильм.