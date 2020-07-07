Этого Вы точно не знали: интересные детали известных всем фильмов (Фото)

1 "Джокер" Все часы в этом фильме показывают 11 часов 11 минут. У фанатов существует немало теорий на этот счёт. Согласно одной из них, часы стоят потому, что всё происходит в голове Артура.

2 "Оно" Пеннивайз тайно наблюдает за своими жертвами на протяжении всего фильма. Иногда он появляется в самых неожиданных местах. Ни персонажи, ни зрители его не замечают.

3 "Джокер" В начале фильма в зеркале можно увидеть знакомое лицо.

4 "Инопланетянин" Стивен Спилберг снимал фильм в хронологическом порядке, чтобы помочь детям-актёрам и запечатлеть самые настоящие эмоции в финале, когда они будут последний раз вместе.

5 "Крепкий орешек" Выражение лица Алана Рикмана во время падения было искренним. Его проинструктировали, что сбросят на счёт "3", а вместо этого сбросили на счёт "1".

6 "Вверх!" Даг — единственная собака, которой удалось выследить тропическую птицу, потому что он — единственная охотничья собака (золотистый ретривер). Остальные собаки — сторожевых пород.

7 "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" Все кадры общего плана летающего по Татуину Люка на своём спидере делались с помощью зеркала, установленного у реквизита с двигателем и колёсами.

8 "Суперсемейка 2" Картина в гостиничном номере Хелен — это иллюстрация её разлуки с семьёй.

9 "Интерстеллар" На водной планете играющая закадровая мелодия имеет заметный тикающий звук. Это тиканье происходит каждую 1,25 сек. Каждое тиканье, которое вы слышите, означает один день, прошедший на Земле.