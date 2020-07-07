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Этого Вы точно не знали: интересные детали известных всем фильмов (Фото)

Этого Вы точно не знали: интересные детали известных всем фильмов (Фото)
Обновлено 06:27 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com
Даже если у вас стопроцентное зрение и вы смотрите телевизор с самого детства, всё равно наверняка пропустили массу скрытых деталей в различных фильмах.
  • 1

    "Джокер"

    Все часы в этом фильме показывают 11 часов 11 минут. У фанатов существует немало теорий на этот счёт. Согласно одной из них, часы стоят потому, что всё происходит в голове Артура.

  • 2

    "Оно"

    Пеннивайз тайно наблюдает за своими жертвами на протяжении всего фильма. Иногда он появляется в самых неожиданных местах. Ни персонажи, ни зрители его не замечают.

  • 3

    "Джокер"

    В начале фильма в зеркале можно увидеть знакомое лицо.

  • 4

    "Инопланетянин"

    Стивен Спилберг снимал фильм в хронологическом порядке, чтобы помочь детям-актёрам и запечатлеть самые настоящие эмоции в финале, когда они будут последний раз вместе.

  • 5

    "Крепкий орешек"

    Выражение лица Алана Рикмана во время падения было искренним. Его проинструктировали, что сбросят на счёт "3", а вместо этого сбросили на счёт "1".

  • 6

    "Вверх!"

    Даг — единственная собака, которой удалось выследить тропическую птицу, потому что он — единственная охотничья собака (золотистый ретривер). Остальные собаки — сторожевых пород.

  • 7

    "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

    Все кадры общего плана летающего по Татуину Люка на своём спидере делались с помощью зеркала, установленного у реквизита с двигателем и колёсами.

  • 8

    "Суперсемейка 2"

    Картина в гостиничном номере Хелен — это иллюстрация её разлуки с семьёй.

  • 9

    "Интерстеллар"

    На водной планете играющая закадровая мелодия имеет заметный тикающий звук. Это тиканье происходит каждую 1,25 сек. Каждое тиканье, которое вы слышите, означает один день, прошедший на Земле.

  • 10

    "В погоне за счастьем"

    Уилл Смит проходит мимо настоящего Криса Гарднера, человека, которого он сыграл и на чьей истории основан весь фильм.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Факты, Крепкий орешек, Интерстеллар, Инопланетянин, Оно, Вверх!, Джокер, "Суперсемейка 2", В погоне за счастьем.

Автор:

Телеграф
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