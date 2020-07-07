Актер Дэнни Гловер рассказал о "Смертельном оружии 5" с Мэлом Гибсоном

Продюсером "Смертельного оружия 5" должен стать Дэн Лин, а режиссерское кресло проекта может занять Ричард Доннер, до этого снявший все предыдущие части франшизы.

Франшиза "Смертельное оружие" о двух друзьях-полицейских в исполнении Мэла Гибсона и Дэнни Гловера стала знаковым явлением в жанре боевика в 80-х и 90-х.

Четвертая часть этой истории вышла на экраны еще в 1998 году, но сейчас создатели рассматривают вариант с возвращением детективов Мартина Риггса и Роджера Мерта на экраны в "Смертельном оружии 5". В свежем интервью Variety Гловер поделился некоторыми подробностями о разработке предстоящего фильма:

Мы разговаривали об этом проекте в январе. Я бы не хотел преждевременно раскрывать содержание прочитанного мною сценария, но могу сказать, что этот сюжет напрямую соотносится с событиями, которые происходят в мире сейчас. Об этом я заявляю со всей уверенностью. Но это было еще в январе. История так быстро меняется… Но да, переговоры ведутся.

У нас есть определенный план. Если имеющийся сценарий получит жизнь, вас ждет нечто экстраординарное. Будет интересно, как это будет смотреться в нынешнем политическом климате, особенно учитывая те страдания, которые люди понесли со стороны полиции.