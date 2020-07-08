Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу

Голливудский актер Джуд Лоу не жалуется на отсутствие работы. Каждый год он снимается в успешных телепроектах, которые прибавляют ему не только капиталы, но и популярность. Теперь Джуд Лоу ведет переговоры с Disney, чтобы предстать в новом фильме о Питере Пэне.

По данным журнала Variety, знаменитый красавчик может перевоплотиться в главного злодея ленты о Питере Пэне – Капитана Крюка. И, видимо, эта роль понравилась Джуду Лоу, ведь в противном случае он бы сразу отказался от проекта Disney. По данным СМИ, контракт на сотрудничество актер еще не подписал.

Известно, что новый фильм станет киноадаптацией классического мультфильма 1953 года. Анимационная лента стала одной из самых успешных в истории Disney, поэтому и не удивительно, что ее захотели экранизировать даже после неудачных фильмов о Питере Пэне.

Режиссером станет Дэвид Лоури, известный по семейному фэнтези "Пит и его дракон". Сценарий он уже успел разработать совместно с Тоби Хальбруксом, поэтому все готово к началу съемочного процесса.

Кто раньше играл Капитана Крюка

Персонаж Капитана Крюка хорошо известен любителям семейных фильмов. Как и в книге о Питере Пэне, так и в серии фильмов, он предстает перед зрителями как злой и хитрый главарь пиратов из острова Неверленд.

Одним из первых, кто перевоплотился в злодея и соперника Питера Пэна, был актер Дастин Хоффман. Он предстал в фильме "Капитан Крюк", вышедшего на экраны в 1991 году.

Уже в 2003 году персонаж вернулся на экраны в ленте "Питер Пэн". Здесь злодея мастерски сыграл Джейсон Айзекс.

В новой ленте 2015 года Капитан Крюк предстал благодаря актеру Гарретту Хедлунду. И, стоит отметить, этот образ самый близкий к Джуду Лоу.