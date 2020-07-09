Скачать
Четверг, 09.07.2020

Второй сезон сериала "Академия Амбрелла" выйдет в конце июля: трейлер (Видео)

"Академия Амбрелла" рассказывает о семи сиротах со сверхспособностями, которые пытаются предотвратить апокалипсис. Во втором сезоне сериала их разбрасывает во времени — от 1960 года до Карибского кризиса в 1962-м и убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963-м — и потому они должны объединиться и вновь не допустить конца света. Продолжение сериала о сверхлюдях выйдет 31 июля на Netflix. Сериал основан на одноимённой серии комиксов, которую создал Джерард Уэй, бывший фронтмен группы My Chemical Romance. Первый сезон "Академии Амбрелла" вышел в 2019 году и получил высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 75%.
DTF
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Сериалы, Netflix, Академия Амбрелла.
03:54 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь