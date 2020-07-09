Второй сезон сериала "Академия Амбрелла" выйдет в конце июля: трейлер (Видео)

"Академия Амбрелла" рассказывает о семи сиротах со сверхспособностями, которые пытаются предотвратить апокалипсис. Во втором сезоне сериала их разбрасывает во времени — от 1960 года до Карибского кризиса в 1962-м и убийства американского президента Джона Кеннеди в 1963-м — и потому они должны объединиться и вновь не допустить конца света. Продолжение сериала о сверхлюдях выйдет 31 июля на Netflix. Сериал основан на одноимённой серии комиксов, которую создал Джерард Уэй, бывший фронтмен группы My Chemical Romance. Первый сезон "Академии Амбрелла" вышел в 2019 году и получил высокие оценки критиков — его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 75%.