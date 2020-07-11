Паоло Соррентино готовит новый фильм: что известно

Режиссер сериалов НВО "Молодой Папа" и "Новый Папа" НВО начал работу над новым проектом. Только в этот раз Паоло Соррентино будет сотрудничать с Netflix.

Фильм получил название The Hand Of God ("Рука Бога"). Подробностей о сюжете нет. Но сам Соррентино называет этот проект, как самый интимный и личный фильм в своей карьере.

Также режиссер рассказал, что очень взволнован идеей съемок в Неаполе, так как это его родной город. "Я взволнован идеей съемок в Неаполе через ровно 20 лет после моего первого фильма" - сказал Паоло.

Продюсером фильма выступает Лоренцо Мьели.

Комментируя название фильма режиссер сослался к известному случаю из истории футбола, когда Диего Марадона забил мяч одной рукой прямо в ворота английской сборной. Паоло Соррентино является большим фанатом футбола, а эта история можно сказать спасла режиссеру жизнь. Когда постановщику было 16 лет из-за несчастного случая погибли его родители, а сам Соррентино остался жив, потому что его не было дома, ведь он пошел смотреть тот знаменитый матч.

В Netflix очень рады сотрудничать с известным режиссером. "Для меня большая честь работать с одним из величайших кинематографистов Европы и донести его невероятную историю до всего мира" - сказал Дэвид Коссе, вице-президент международных фильмов для Netflix.

Скотт Стубер, глава Netflix Films, назвал фильм "прекрасно написанной историей в фирменном стиле Соррентино".

Подробностей о начале съемок и дате выхода фильма нет.