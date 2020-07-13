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"Sad News": "Миссия невыполнима 7" не будут снимать в Украине

"Sad News": "Миссия невыполнима 7" не будут снимать в Украине
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Вопреки слухам, которые появились в СМИ после внезапного визита Тома Круза в Киев, новую часть боевика "Миссия невыполнима" в Украине снимать не станут.

Фильм “Миссия невыполнима 7” не будут снимать в Украине. Об этом в Facebook сообщил сценарист, киножурналист Артем Заяц.

"Говорят, МакКуорри особо присматривался к морскому вокзалу Одессы. Но если читать между вежливых строк, то похоже, что других интересных локаций для экшн-съемок в стране не нашлось (тащить в Украину огромную съемочную группу ради одной-двух сцен действительно не имеет смысла). А может, у нас попросту нет производственных компаний, которые бы обеспечили такой большой кинопроект достаточным количеством подкованных технических специалистов", - говорится в сообщении.

Прошлой осенью СМИ и соцсети облетело фото Тома Круза в киевском метро. Вместе с режиссером "Невыполнимой миссии 5 и 6" Кристофером МакКуорри актер встречался с президентом Зеленским, гулял с мэром Кличко по "стеклянному" мосту, летал также в Одессу и Львов — присматривал киногеничные локации.

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После этого поползли настойчивые слухи, что какие-то эпизоды 7-й или 8-й частей "Невыполнимой миссии" будут сниматься в Украине. Один англоязычный новостной портал даже заявил, что гости будут рады разломать на камеру знаменитый столичный книжный рынок «Петровка», который городские власти все равно собираются сносить.

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Том Круз, Фильм, Миссия невыполнима.

Автор:

Телеграф
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