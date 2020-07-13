Еще одна книга Стивена Кинга получит свой фильм: подробности

Продюсеры Райан Мерфи и Джейсон Блум объединяются с Netflix, чтобы экранизировать еще один рассказ Стивена Кинга. Также помогать в адаптации задействовали Джона Ли Хэнкока.

На этот раз было решено экранизировать сочинение "Телефон мистера Харригана" из нового сборника автора "If It Bleed".

История рассказывает о маленьком мальчике Крэйге, который дружит со старым миллиардером Хэрриганом, который живет по соседству с его маленьким городком. Крэйг дарит старику iPhone, который после смерти миллиардера, парень положит ему в могилу. Однажды мальчик решает записать умершему Хэрригану голосовое сообщение - на которое получает ответ. Крэйг обнаруживает, что не все мертвое ушло, и он может общаться со своим другом из могилы, оставляя голосовую почту на iPhone, который был похоронен вместе с ним.

Будущий фильм выйдет на сервисе Netflix. Джон Ли Хэнкок займется написанием сценария и режиссурой картины.

Всего новый сборник Стивена Кинга насчитывает четыре рассказа. И как сообщает Deadline, остальные три также будут экранизированы.