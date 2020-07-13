Байопик о Марии Кюри: Amazon показал новый трейлер фильма (Видео)

Amazon представил вниманию зрителей новый трейлер биографического фильма об ученой Марии Кюри - "Опасный элемент" (Radioactive).

Фильм расскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри - ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.

В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса "Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout", повествующий о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.

Главную роль исполнила Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), а режиссером выступил Маржан Сатрапи.

Фильм должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии его отложили. Премьера байопика состоится на Amazon 24 июля.