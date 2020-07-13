Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 13 июля: кровавое ДТП под Киевом, ВНО по биологии и пожары на Луганщине
Итоги 13 июля: кровавое ДТП под Киевом, ВНО по биологии и пожары на Луганщине
Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

Байопик о Марии Кюри: Amazon показал новый трейлер фильма (Видео)

Байопик о Марии Кюри: Amazon показал новый трейлер фильма (Видео)
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Amazon представил вниманию зрителей новый трейлер биографического фильма об ученой Марии Кюри - "Опасный элемент" (Radioactive).

Фильм расскажет о жизни и исследованиях Марии Склодовской-Кюри - ученой, обладательнице Нобелевских премий по физике и по химии, которая является первой женщиной нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории.

В основе сюжета лежит графический роман Лорена Реднисса "Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout", повествующий о том, как Мария Кюри открыла радий и полоний.

Главную роль исполнила Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), а режиссером выступил Маржан Сатрапи.

Amazon презентовал трейлер фильма "7500" (Видео)

Фильм должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии его отложили. Премьера байопика состоится на Amazon 24 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Amazon, Трейлер, Байопик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
02 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 Лечит сама природа: названо вещество, убивающее онкологию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД
В Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД
В &quot;Нафтогазе&quot; увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь