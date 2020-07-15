Брал интервью у Путина: Оливер Стоун раскритиковал зашкаливающую политкорректность Голливуда

Американский кинорежиссер и продюсер Оливер Стоун, известный своими фильмами "В поисках Фиделя", "Башни-близнецы", "Сноуден", высказался о творческой несвободе и общим положением дел в Голливуде.

73-летний именитый кинематографист Оливер Стоун в интервью The New York Times пожаловался на сверхъчувствительность и излишнюю политкорректность "фабрики грез".

"Все стали слишком ранимыми и чувствительными. В современном Голливуде невозможно снять фильм без консультанта по COVID. Кроме того, работу над каждым фильмом курирует консультант по чувствительности. Это так нелепо и смехотворно", - заявил Стоун.

По мнению режиссера, Американская киноакадемия не имеет четкой цели и меняет свои планы каждый месяц, ориентируясь за современными трендами, которые, по словам Стоуна, выглядят "сумасшедшими и нелепыми".

"Все подчинено правилам политической корректности, но это не тот мир, частью которого я бы хотел быть. Это какое-то сумасшествие. Никогда ранее не видел ничего подобного. Мне это напоминает безумное чаепитие из "Алисы в Стране чудес", - высказался режиссер.

Напомним, в декабре 2014 года обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун сделал заявление в поддержку российской версии о событиях в Украине, изобразил украинскую революцию Достоинства 2014 как "заговор ЦРУ".

В 2015-2017 годах режиссёр снял документальный фильм "Интервью с Путиным", который СМИ раскритиковали за пропаганду. Фильм получил преимущественно критические оценки за пределами России и рассматривается как такой, что ставит целью демонизацию США и гуманизацию Путина.

А в начале своего документального фильма "Нерассказанная история Украины" (2019) Оливер Стоун заявил: "Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал больше".