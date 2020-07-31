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Пятница, 31.07.2020

"Честный вор": в сети появился дебютный трейлер фильма с Лиамом Нисоном (Видео)

В центре сюжета ленты оказывается профессиональный вор Том Картер (Лиам Нисон), который украл 9 млн долларов из банков разных городов. Однако герой влюбляется в женщину по имени Энни (Кейт Уолш) и решает изменить свою жизнь. Том собирается разобраться со своим темным прошлым и отдать награбленные деньги. Однако два агента ФБР (Джай Кортни и Энтони Рамос) договариваются подставить мужчину и забрать все миллионы себе.
112.ua
Фото: twitter.com
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Кино, Фильм, Лиам Нисон, Честный вор.
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