"Честный вор": в сети появился дебютный трейлер фильма с Лиамом Нисоном (Видео)

В центре сюжета ленты оказывается профессиональный вор Том Картер (Лиам Нисон), который украл 9 млн долларов из банков разных городов. Однако герой влюбляется в женщину по имени Энни (Кейт Уолш) и решает изменить свою жизнь. Том собирается разобраться со своим темным прошлым и отдать награбленные деньги. Однако два агента ФБР (Джай Кортни и Энтони Рамос) договариваются подставить мужчину и забрать все миллионы себе.