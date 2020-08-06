"Скажене весілля 3": съемки новой части украинской комедии уже стартовали

Украинская комедийная кинофраншиза "Скажене весілля" пополнится третьим фильмом. Вчера, 5 августа стартовали съемки новой части.

Создатели комедии обещают еще больше сюрпризов, больше звездных актеров, и, конечно, еще больше украинского юмора.

Режиссером фильма стал создатель "Штольни" и комедии "#SelfieParty" Любомир Левицкий.

Уже традиционно, в фильме сыграют Юрий Горбунов, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Супрун (Петро Бампер), MONATIK и Олег Винник. Всеми любимых и хорошо знакомых персонажей франшизы снова сыграют Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

Главные роли, невесты и жениха, в "Скаженому весіллі 3" исполнят молодые украинские актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.

Актерский состав также пополнился новыми героями, но кто именно примет участие в съемке, пока не разглашается.

Роль отца невесты, цыганского барона выполнит режиссер, актер театра и кино, руководитель цыганского театра Романс, Народный артист Украины Игорь Крикунов. Еще в фильме сыграет популярный исполнитель ромского происхождения, Заслуженный артист Украины Петр Черный. Также он выступит консультантом проекта, чтобы сохранить аутентичность всех ромских традиций и обрядов. Прямо сейчас идет работа над настоящим цыганским свадебным платьем и цыганской бричкой.

Спросите при чем тут цигане? Ответ находится в сюжете новой части.

"Скажене весілля 3" расскажет о свадьбе младшего сына Василия Середюка. С момента событий предыдущего фильма прошло 4 года. Уже 18-летний Захар решил жениться. В спутницы по жизни, он выбрал дочь цыганского барона. И хотя Захар готов ко всему после двух свадеб старших сестер, все может пойти не по свадебному плану, особенно, когда старший Середюк находится в эпицентре кризиса среднего возраста.

Кроме семьи Середюков, новые приключения ждут и других знакомых героев комедии: к отцу Евлампию с дипломатическим визитом приедет гостья из Грушевского монастыря — сама настоятельница! Полковник Попадюк продолжит трудиться над ростом статистики раскрываемости преступлений, а у пылкого тамады Назария Запухляка появится новая пассия. Ну и, конечно, какая украинская свадьба обойдется без Олега Винника.

«Третья часть будет взрывной! Обещаем много цыганского колорита и драйва — опять будут погони, а еще кони, люди, цыганская бричка и даже цыганский табор прямо во дворе Василя. Представьте все разнообразие украино-ромской свадьбы, это невероятно ярко и весело, настоящий шквал эмоций и красок. Я с большим увлечением читал сценарий, Николай Куцик и Алексей Приходько, наши сценаристы, кажется, опять сделали невозможное — написали качественное продолжение, которое будет интересно смотреть и тем, кто первые две части не видел. Уверен, у нас получится позитивное, замечательное кино!» — рассказал продюсер картины и исполнитель роли яблуневского тамады Назария Запухляка Юрий Горбунов.