Тарантино не будет снимать "Звездный путь": режиссер выбыл из проекта

Квентин Тарантино не будет принимать участие в съемках следующего фильма по вселенной "Звездный путь".

Согласно данным издания Deadline, Тарантино ушел из проекта. Впрочем причины произошедшего не раскрываются.

Впервые об участии Тарантино в съемках нового фильма серии "Звездный путь" заговорили еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что режиссер обратился к студии Paramount и продюсеру Джею Джею Абрамсу с некой "интересной идеей" по развитию франшизы.

По слухам эта лента могла бы получить рейтинг R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя, - ред.) и будет рассчитана на взрослую аудиторию. Впрочем этот проект в производство так и не запустили.

Последним на данный момент фильмом по вселенной является "Звездный путь 3: Бесконечность". Его представили зрителям в 2016 году.

Фильм слабо стартовал в прокате, собрав лишь $343 миллиона при бюджете в $185 миллионов.

В конце 2019 года появилась информация, что Paramount рассматривает в качестве постановщика продолжений Ною Хоули, известного по сериалам "Фарго" и "Легион".