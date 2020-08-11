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Вторник, 11.08.2020

Первая миссия землян на Марс: Netflix выпустил трейлер сериала "Вдали" (Видео)

По сюжету, Хилари Суонк играет летчицу ВМС США Эмму Грин, которой дают задание возглавить первую миссию землян на Марс. В случае удачи международная команда астронавтов проведет вне родной планеты три года. Эмма тяжело переживает разлуку с семьей – мужем (Джош Чарльз) и дочерью (Талита Бейтман).Шоу стартует на Netflix 4 сентября.
112.ua
Фото: twitter.com
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