Студия Мартина Скорсезе заключила сделку с Apple

Киностудия Мартина Скорсезе Sikelia Productions заключила сделку с Apple о формате "первого просмотра". Теперь студия должна представлять свои проекты в первую очередь для Apple, а если та откажется, сможет предложить их другим продюсерам.

Скорсезе пошел на сделку после того, как компания Apple выделила его студии и студии-партнеру Appian Way, которой руководит Леонардо Ди Каприо, около $200 миллионов на производство триллера "Убийцы цветочной Луны".

Фильм планируют запустить в кинопрокате и на сервисе Apple TV+ в 2021 году.

До заключения сделки, студии Скорсезе и Ди Каприо сотрудничали с Paramount

Скорсезе основал свою кинокомпанию ещё в 2003 году и выпустил с её помощью все свои последующие фильмы, в том числе "Отступников", "Волка с Уолл-стрит" и "Молчание".

Apple до этого заключила ряд сделок и с другими студиями, в том числе с Green Door Идриса Эльбы и Scott Free Productions Ридли Скотта.