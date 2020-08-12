Студия Мартина Скорсезе заключила сделку с Apple

Скорсезе пошел на сделку после того, как компания Apple выделила его студии и студии-партнеру Appian Way, которой руководит Леонардо Ди Каприо, около $200 миллионов на производство триллера "Убийцы цветочной Луны".
Фильм планируют запустить в кинопрокате и на сервисе Apple TV+ в 2021 году.
До заключения сделки, студии Скорсезе и Ди Каприо сотрудничали с Paramount
Скорсезе основал свою кинокомпанию ещё в 2003 году и выпустил с её помощью все свои последующие фильмы, в том числе "Отступников", "Волка с Уолл-стрит" и "Молчание".
Apple до этого заключила ряд сделок и с другими студиями, в том числе с Green Door Идриса Эльбы и Scott Free Productions Ридли Скотта.