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В Киеве стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С торжественной церемонии открытия под Аркой Дружбы народов в украинской столице начался 49-й Международный кинофестиваль "Молодость".

На фестивале представлены более 250 фильмов, из них 55 украинские - все их можно смотреть в онлайн и оффлайн форматах бесплатно.

Кинофестиваль открыл министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Во время открытия были представлены конкурсные программы, в том числе международные. Они состоят из трех категорий - студенческих, дебютных короткометражных и полнометражных игровых лент.

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Французский актер театра и кино, режиссер, продюсер и писатель Робер Оссейн по видеосвязи обратился к организаторам и участникам мероприятия. Он поблагодарил за "Скифского оленя", который ему вручили за вклад в мировое киноискусство и напомнил, что его мать, актриса, - родом из Украины.

Перформером вечера стал украинский композитор и исполнитель Дмитрий Шуров.

Напомним, в этом году кинофестиваль пройдет с 22 по 30 августа. Изначально событие должно было проходить с 30 мая по 7 июня, но в связи с пандемией коронавируса мероприятие перенесли.

Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу

Как сообщалось ранее, украинский фестиваль анимации LINOLEUM, презентовал трейлер и постер мероприятия, а также объявил состав жюри.

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Киев, Фестиваль, Молодость, Кино.

Автор:

Телеграф
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