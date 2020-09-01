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Поклонникам "Во все тяжкие": крутые сериалы, которые не дадут Вам заскучать (Видео)

Поклонникам "Во все тяжкие": крутые сериалы, которые не дадут Вам заскучать (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Любите "Во все тяжкие"? Тогда Вы обратились по адресу. Эти четыре сериала очень напоминают культовую историю о Уолтере Уайте и Джесси Пинкмане.

Сериал "Во все тяжкие" стал настоящим мировым хитом. История людей, которым по воле судьбы пришлось стать напарниками в наркобизнесе, завоевала сердца поклонников разных возрастов. По сериалу даже сняли полнометражный фильм "El Camino: A Breaking Bad movie", но все-таки этого оказалось мало для жаждущих продолжения фанатов. Поэтому мы решили рассказать вам, что еще можно посмотреть в таком же жанре.

Королева Юга

Обычно в историях о наркоторговле, незаконном бизнесе и прочих подобных вещах главными героями являются суровые мужчины. Но в этом сериале все совсем иначе. Главная героиня по имени Тереза Мендоса переживает смерть своего возлюбленного и решает переехать из Мексики в США ради собственной безопасности и лучшей жизни.

Приехав на место, Тереза встречает эффектную и влиятельную даму, которая оказывается супругой местного наркобарона. Женщина собирается занять место мужа в бизнесе, ну а Тереза решает ей помочь. Позже Мендоса и сама начинает задумываться о том, чтобы возглавить бизнес. Ведь жажда власти и богатства не может уживаться со скромностью...

Нарко

Этот сериал уже успел оказаться на слуху у многих любителей телешоу знаменитой компании Netflix. История рассказывает зрителю о жизни легендарного Пабло Эскобара. Повествование начинается с ранних лет Пабло и заканчивается временем, когда он добился статуса наиболее могущественного наркобарона в мире. Разумеется, всю дорогу ему приходится преодолевать самые разные трудности и сталкиваться с невероятными ситуациями, из которых он умудряется выходить сухим. Ну, или почти сухим...

Многие пытались снимать сериалы и фильмы про Эскобара, но критики сошлись во мнении, что именно Netflix смогли сделать это наиболее ярко и захватывающе. Так что этому сериалу точно стоит дать шанс.

Лучше звоните Солу

А вот следующий пункт нашего списка - настоящий подарок для поклонников "Во все тяжкие", так как он рассказывает об одном из персонажей культового сериала.

Адвокат по имени Сол Гудман, который много раз появляется в сериях "Во все тяжкие", настолько зацепил зрителей и экспертов, что получил свою личную телеисторию. Если вы соскучились по знакомым героям любимого телешоу, этот вариант идеально вам подойдет.

Хорошие девчонки

И снова киношники напоминают зрителю о том, что преступления часто совершают не только небритые и опасные мужики. Главные героини этого сериала - американки, которые пошли на криминал из-за тяжелого финансового положения. Женщины решили ограбить супермаркет, в котором работает одна из них.

Но все прошло не так гладко, как планировалось, начиная с того, что одну из грабительниц узнал охранник, и заканчивая тем, что мошенницы случайно стащили деньги опасных и влиятельных местных бандитов.

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Все по теме:

Сериал, Что посмотреть, Во все тяжкие, Лучше звоните Солу, Нарко, Королева Юга, Хорошие девчонки.

Автор:

Телеграф
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