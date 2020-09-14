Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel

Актер Крис Хемсворт не собирается прощаться с киновселенной Marvel после выхода нового фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом он рассказал в интервью изданию Elle Men.

Вопрос возник из-за того, что в комиксах Тор в определенный момент лишается молота, который забирает себе Джейн Фостер, получившая свежие силы, а ведь во многом на этой истории и основывается следующая картина. Но, по словам Хемсворта, герой не будет отправляться "на пенсию" после событий фильма.

"Вы с ума сошли? Я не собираюсь на пенсию. Тор для этого слишком молод. Мне всего 1500 лет от роду. "Тор 4" — точно не тот фильм, которым я собираюсь попрощаться с Marvel. По крайней мере я на это надеюсь", - отметил актер.

Также Хемсворт добавил, что сценарий четвертого "Тора" пришелся ему очень по душе.

Напомним, режиссером фильма "Тор: Любовь и гром" выступит Тайка Вайтити, снявший одну из самых ярких картин киновселенной Marvel "Тор: Рагнарек". Роль главного злодея исполнит Кристиан Бэйл.

"Тор: Любовь и гром" должен выйти на экраны 17 февраля 2022 года.