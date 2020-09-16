"Таков путь": в сети появился трейлер второго сезона "Мандалорца" (Видео)

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Мандалорец".

Продолжение сериала по "Звёздным войнам" стартует 30 октября.

К своим ролям в продолжении "Мандалорца" вернулись Педро Паскаль ("Игра престолов", "Тройная граница"), Джина Карано ("Нокаут") и Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу").

Часть эпизодов во втором сезоне сняли Пейтон Рид (дилогия "Человек-муравей") и Роберт Родригес ("Город грехов", "Дети шпионов"). Шоураннером продолжения выступил Джон Фавро, создатель сериала.

Disney уже работает над третьим сезоном "Мандалорца".

Напомним, что проект, события которого шоу происходят на дальних рубежах галактической республики вскоре после падения империи Палпатина и еще до возвышения Первого Ордена, представлен потоковым сервисом Disney+.

Первый сезон получил высокие оценки критиков и заслужил в целом лестные отзывы зрителей.

Главную роль исполнил актер Педро Паскаль. Содержание продолжения пока неизвестно. Ожидается, что зрителям предстоит встретиться с уже знакомыми персонажами, в том числе ученицей Энакина Скайуокера Асокой Тано, роль которой довелось сыграть актрисе Розарио Доусон. Также неназванного героя сыграл исполнитель ключевых ролей в фильмах "Терминатор" и "Чужие" Майкл Бьен.