Звезда "50 оттенков серого" сыграл в фантастическом фильме "Грань времени": трейлер (Видео)

В сети появился первый трейлер фантастического фильма с Джейми Дорнаном и Энтони Маки "Грань времени" (Synchronic).

Действие развернется в Новом Орлеане, где два врача скорой помощи оказываются в центре странного дела. Они выясняют, что причиной серии жутких происшествий стал новый наркотик - таинственное вещество, которое меняет восприятие реальности и времени.

Главных героев в картине сыграли Энтони Маки ("Мстители: Финал"), Джейми Дорнан ("Пятьдесят оттенков серого"), Кэтрин Аселтон ("Подарок", "Море деревьев") и другие.

Картину позиционируют как научно-фантастический триллер (и местами даже хоррор). Фильм срежиссировали Джастин Бенсон и Аарон Мурхед - постановщики ужастика "Паранормальное".

Премьера кинокартины запланирована на 23 октября этого года.

Как сообщалось ранее, в Disney намекают, что ранее перенесенный на 2021 год сериал "ВандаВижен" все же попадет в каталог их онлайн-кинотеатра в этом году.