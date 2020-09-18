Огромный вклад в украинскую культуру: съемки фильма о группе "ДахаБраха" возобновились

Съемки полнометражного документального фильма "ДахаБраха. Путь" режиссерки Анны Корж возобновились после приостановки из-за карантина.

"ДахаБраха. Путь" — история об известной этно-хаос группе, которая делает огромный вклад в украинскую культуру, популяризацию культурного кода и этники в разных уголках мира.

После полугодового перерыва отсняли концерты группы в Одессе и Херсоне в рамках Гогольfest, а сейчас снимается участие "ДахаБраха" в масштабном проекте "Ковчег Украина". В планах доснять синхроны с героями в локациях четырех живописных ландшафтов Украины и видео-портреты музыкантов, поехать вместе с "ДахаБраха" в фольклорную экспедицию и отснять документальные сцены из их жизни вне музыки.

В целом за два года съемочная группа проехала с музыкантами почти 40 тыс. км, побывала в 15-ти городах и в четырех странах: отсняла гастрольный тур в США, концерты во Франции, запись нового альбома в Бразилии. В конце 2019 года был снят грандиозный концерт по случаю 15-летия ДахаБраха в киевском Дворце спорта.

Премьера фильма запланирована на начало 2022 года.