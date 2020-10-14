Уродливые спецэффекты, Монгол и Харламов: российский фильм "Последний богатырь 2" высмеяли еще до премьеры

Второй трейлер российского фильма "Последний богатырь 2" сразу после выпуска встретили волной критики.

Disney представил второй трейлер фильма "Последний богатырь 2: Корень зла" по мотивам российских сказок. Фильм раскритиковали за ужасные спецэффекты еще до его запуска.

Особенно сильно досталось Колобку, которого озвучил Гарик Харламов.

Пользователи сети нашли в нем схожести с известным в сети героем мемов по кличке Монгол.

Также в сети отметили, что участие в съемках "Фонда кино" и "России 1" может обозначать то, что фильм финансировался из бюджета РФ.

Примечательно, что первый трейлер фильма "Последний богатырь 2: Корень зла" вышел еще в декабре 2019 года.

В России фильм планируют выпустить 1 января 2021 года. В Украине его показывать не будут.