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Канал CW представил новую Бэтвумен: ее сыграет темнокожая актриса Джавиша Лесли (Фото)

Канал CW представил новую Бэтвумен: ее сыграет темнокожая актриса Джавиша Лесли (Фото)
Обновлено 03:41 Сегодня Телеграф Фото: THR

Актриса Джавиша Лесли сыграет Бэтвумен в продолжении одноименного телесериала от канала CW, который показал первые постеры главной героини.

"Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен - чернокожая девушка. С облегающим костюмом и красивым афро мы определенно справились!", -заявила Лесли, чьи слова цитирует THR.

Ранее Лесли говорила, что гордится возможностью сняться в сериале, который "стал первопроходцем для LGBTQ+-сообщества". Сама она до этого заявляла, что является бисексуальной. 

Роль Бэтвумен в первом сезоне сыграла Руби Роуз, но 19 мая стало известно, что она покинет проект. 

Сразу после назначения Роуз на роль ЛГБТ-сообщество жёстко раскритиковало CW за выбор "до пошлого очевидной актрисы", из-за чего Руби даже удалилась из Твиттера.

Тем не менее, она полностью поддержала выбор новой исполнительницы.

"ОМГ!! Это потрясающе!! Я так рада, что Бэтвумен будет играть эта удивительная чернокожая женщина", написала актриса на своей официальной странице в Instagram.

Продюсеры шоу не намерены объяснять, каким образом произойдет замена персонажа Роуз на персонажа Лесли. Вероятнее всего, ее исчезновение станет одной из загадок второго сезона.

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Сериалы, Бэтвумен, Джавиша Лесли.

Автор:

Телеграф
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