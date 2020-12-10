Канал The CW выпустил трейлер пятого сезона сериала "Ривердейл" (видео)

Канал The CW выпустил дебютный трейлер пятого сезона сериала «Ривердейл, премьера которого состоится 20 января 2021 года.

Первый трейлер показывает только те детали, которые покажут в первых нескольких эпизодах сезона, которые завершат сюжетную линию персонажей-подростков. Первые серии покажут выпускной героев, которые должны были выйти еще в 4 сезоне.

После эпизода с выпускным ожидается скачок во времени, и зритель вместе с персонажами переместятся на семь лет вперед, так что в 5 сезоне герои предстанут уже взрослыми, а не подростками.

Ранее, «Телеграф» писал, что одна из главных героинь Лили Рейнхарт поделилась деталями пятого сезона сериала.