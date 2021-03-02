Умер актер из сериалов "Сваты" и "Женский доктор"

Актер и режиссер дубляжа Иван Марченко, более двух лет болевший хроносаркомой, скончался в понедельник, 1 марта.

Об этом сообщает студия дубляжа "LeDoyen Studio" на своей странице в Facebook.

"… после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - говорится в сообщении, опубликованном 1 марта.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года в Харькове.

Последний его пост в Facebook датируется вечером 28 февраля, где он благодарит всех за теплые поздравления с Днем рождения.

"Обнимаю каждого, желаю добра, мира и здоровья!!!!! **Быть Добру!!!**", - были его последние слова.

Иван Марченко окончил актёрский факультет Харьковского университета искусств им. Котляревского.

Был актёром Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки (Киев).

Киевлянам и гостям столицы он известен как герой снятого в 2004 году ролика о правилах поведения в Киевском метрополитене, который пассажиры видели ежедневно в метро.

За свою карьеру в кино снялся в 32 проектах, в том числе исполнил роли психотерапевта в сериале "Сваты-6", реаниматолога Ивана в первом и втором сезонах сериала "Женский доктор", а также лейтенанта Андрея в "Возвращение Мухтара-2" и оперативника в "Возвращение Мухтара-3".

Последней его работой на телеэкранах была главная роль в сериале "Ментовские войны. Одесса" в 2017 году.