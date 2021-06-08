"Неудачный трах, или Безумное порно": вышел трейлер фильма, получившего высшую награду Берлинского кинофестиваля (видео 18+)

В сети появился дублированный трейлер неоднозначного румынского фильма режиссера-экспериментатора Раду Жуде ("Мне плевать, что мы войдем в историю как варвары") "Неудачный трах, или Безумное порно", который в 2021 году получил главный приз 71-ого Берлинского международного кинофестиваля - "Золотой медведь".
Это радикальная, экстремальная, политическая лента о стыде и сексе - об учительнице, интимное видео которой попало в сеть, и теперь ей предстоит разбирательство в школе на родительском собрании.
Главную роль - Эми - играет 37-летняя румынская актриса Катя Паскарю.
О дате выхода фильма пока ничего неизвестно.
Внимание! Видео содержит материал сексуального характера (18+) - ссылка на YouTube
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский режиссер Наталья Ворожбит стала лауреаткой премии "Золота дзиґа" в номинации "Открытие года".