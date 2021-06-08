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"Неудачный трах, или Безумное порно": вышел трейлер фильма, получившего высшую награду Берлинского кинофестиваля (видео 18+)

"Неудачный трах, или Безумное порно": вышел трейлер фильма, получившего высшую награду Берлинского кинофестиваля (видео 18+)
16:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В сети появился дублированный трейлер неоднозначного румынского фильма режиссера-экспериментатора Раду Жуде ("Мне плевать, что мы войдем в историю как варвары") "Неудачный трах, или Безумное порно", который в 2021 году получил главный приз 71-ого Берлинского международного кинофестиваля  - "Золотой медведь".

Это радикальная, экстремальная, политическая лента о стыде и сексе - об учительнице, интимное видео которой попало в сеть, и теперь ей предстоит разбирательство в школе на родительском собрании.

Главную роль - Эми - играет 37-летняя румынская актриса Катя Паскарю.

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О дате выхода фильма пока ничего неизвестно.

Внимание! Видео содержит материал сексуального характера (18+) - ссылка на YouTube

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский режиссер Наталья Ворожбит стала лауреаткой премии "Золота дзиґа" в номинации "Открытие года".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Фильмы, Трейлеры, Неудачный трах или Безумное порно, Раду Жуде, Катя Паскарю.
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