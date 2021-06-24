"Покойным нужен покой": Лолита наделала шуму короткометражкой про Ленина

Известная эстрадная певица Лолита Милявская снялась в короткометражке от режиссера Александра Семина, которая называется "Лучше в планетарий".

Короткий ролик, который длится меньше минуты, рассказывает историю о том, как главная героиня, которую и играет Лолита, с детьми спешит на Красную площадь, чтобы успеть посмотреть на Ленина. Однако ситуация на дороге "открывает глаза" Лолите и она решает провести день с детьми в планетарии.

На своей странице в Инстаграм Милявская похвасталась, что режиссер пригласил ее сняться в его короткометражке, в которой он через конфликт, связанный с мавзолеем Ленина.⁣, рассказывает о земном и понятном.

Лолита призналась, что никогда не ходила в Мавзолей, потому что раньше были огромные очереди.⁣⁣ А повзрослев, она сделала для себя вывод, что с интересом разглядывать покойников, могут только люди с не очень здоровой психикой.

"Покойным нужен покой, даже если они исторические личности" - написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн презентовал свой новый клип "Ich hasse Kinder", который снят в антураже советских времен.