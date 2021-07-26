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Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

На 75-м году жизни умерла актриса тетра и кино Зинаида Пасютина. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств (БГУКИ).

Пасютина больше 40 лет была в театральном искусстве, она активно занималась творческой, педагогической и научной деятельностью. Вместе с тем, причина смерти не уточняется.

Известность актрисе принесли роли в таких работах, как "Плач перепелки" (1990), "Фабрика грез" (2004), "Капитан Гордеев" (2010) и "Мухтар. Новый след" (2017).

Зинаида Михайловна Пасютина родилась 20 марта 1948 года в Белоруссии. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт. После этого она работала в Свердловском драматическом театре им. А.Чехова и Брянском театре им. А.Толстого.

В конце 2000-х вернулась в Беларусь. В кино она начала сниматься в 1983 года, ее дебютной работой стала лента “Сад” с Аристархом Ливановым, после этого были роли в таких картинах, как:  “Зал ожидания”, “Плач перепелки”. С 2000-х годов она много снималась в телесериалах – в ее фильмографии более 40-ка ролей. Самыми запоминающимися стали небольшие, но яркие роли в телесериале “Мухтар”, фильме “Алхимики”.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 340

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Кино, Актриса, Зинаида Пасютина, мухтар.
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