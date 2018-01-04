Порошенко назвал пять любимых книг, которые прочитал в прошлом году

Вслед за любимыми музыкальными композициями Петр Порошенко назвал книги, которые он рекомендует прочитать.

ТОП-5 книг были перечислены на странице президента в Твиттере.

Через напружений робочий графік, часу на читання залишається дуже мало. Проте серед придбаних на Книжковому Арсеналі новинок є книжки, які мені особливо запам’ятались. Рекомендую до прочитання.https://t.co/Lz2baUOWcy — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

"Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - говорится в сообщении.

Список книг от Петра Порошенко выглядит следующим образом:

"Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаев и Алима Алиева

"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной

"Война с Россией" Ричард Ширрефф (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохина)

"Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона

"Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова

Напомним, Петр Порошенко поделился своими воспоминаниями за 2017 год.