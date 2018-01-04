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Порошенко назвал пять любимых книг, которые прочитал в прошлом году

Петр Порошенко
10:56 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости культуры: Петр Порошенко опубликовал перечень книг, которые он прочел и которые рекомендует к прочтению всем.

Вслед за любимыми музыкальными композициями Петр Порошенко назвал книги, которые он рекомендует прочитать.

ТОП-5 книг были перечислены на странице президента в Твиттере.

 "Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", - говорится в сообщении.

Список книг от Петра Порошенко выглядит следующим образом:

"Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаев и Алима Алиева
"Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной
"Война с Россией" Ричард Ширрефф (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохина)
"Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона
"Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова

Напомним, Петр Порошенко поделился своими воспоминаниями за 2017 год.

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Новости культуры, Книги Порошенко, Литература, Петр Порошенко, Президент.
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