Самые ожидаемые книги 2018 года, которые стоит прочитать

Джоан Роулинг - "Смертельное белье"

Джоан Роулинг еще в 2012 году взяла себе творческий псевдоним Роберт Гэлбрейт и под ним уже успела выпустить три книги о частном детективе Корморана Страйка. Ее герой распутывает самые тяжелые и очень неожиданные дела с легкостью и шармом. В 2018-м выйдет ее четвертая книга о детективе из Лондона, которая называется "Смертельное белье".

Джордж Мартин - "Ветра зимы"

Шестую и последнюю книгу из цикла "Песнь льда и пламени" ждут миллионы фанатов по всему миру. Джордж Мартин обещает выпустить "Ветра зимы" уже до конца 2018-го. А там уже и премьера 8 сезона культового сериала.

Януш Леон Вишневский "Одиночество в сети-2"

Помнишь первую книгу польского писателя? Несколько лет сторонники этого романа надеялись на продолжение и вот, наконец, это произошло. Януш Леон Вишневский недавно признался, что работает над продолжением своего знаменитого романа. Его выход планируется на осень.

Харуки Мураками "Убийство командора"

Японский писатель решил удивить своих читателей и написал роман о молодом художнике, который живет у известного создателя. Мистический дом и его картины принесут неожиданные события, от которых ты не сможешь оторваться. Уже в марте книга будет доступна для прочтения.

Бернар Вербер "С потустороннего мира"

Популярный француз Вербер уже летом представит свой неординарный роман. История рассказывать о писателе, который будет расследовать собственную смерть. Заинтересовался?

Стивен и Уоен Кинг "Спящие красавицы"

Легендарный Стивен Кинг для создания новой книги решил обзавестись соавтором, которым стал его родной сын Оуэн. Действие книги "Спящие красавицы" разворачивается в женской тюрьме, где происходит что-то очень нереальное и мистическое. Царство Морфея не отпускает так просто и может показать свои ужасные последствия, если пробудить «спящих красавиц». На книгу можно ожидать уже в этом году.