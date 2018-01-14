Произведения 15 украинских писателей издали в США

"Украинская - одна из наиболее живых и подвижных литератур в мире. В то же время она - одна из наименее известных англоязычному читателю. Антология показывает как советский, так и постсоветский период. Авторы - из разных регионов. Это хорошо показывает культурное многообразие Украины", - сказал о сборнике американский поэт и критик Ллойд Шварц.

Упорядочил антологию Марко Андрейчик. Он преподает украинскую литературу в Колумбийском университете Нью-Йорка.

"В течение 10 лет приглашали украинских писателей выступать в Нью-Йорке и Вашингтоне. Проводили встречи и дискуссии, в ходе которых писатели читали студентам свои произведения. Чтобы публика понимала, переводили их на английский. За время существования проекта накопились многие тексты. Решили опубликовать их в антологии", - рассказывает Марко Андрейчик.

"Кроме писателей, в США приезжал выступать музыкант Тарас Чубай. Пел песни на стихи своего отца Грицка Чубая и Олега Лишеги. Их тоже решили включить в сборник. Среди авторов - Юрий Андрухович. Написал эссе к годовщине Чернобыля. Это то, что у американцев сразу ассоциируется с Украиной. Напечатали отрывок из романа Андрея Куркова "Львовская гастроль Джимми Хендрикса". В произведении рука американского гитариста похоронена во Львове. У поэтессы Любови Якимчук взяли стихи о Донбассе - до и во время войны. Получили отзывы от американских литературоведов. Говорят, что украинская литература многообразная, но еще не известна миру", - добавил Андрейчик.

Средства для издания сборника получили благодаря поддержке американского государственного гранта. Названием антологии "Белый мел дней" стала строка из стихотворения Ивана Малковича «Вечерняя (гусиная) буколика". Также в книге представили произведения Марьяны Савки, Виктора Неборака, Андрея Бондаря, Сергея Жадана, Тараса Прохасько, Василия Габора, Юрия Винничука, Александра Бойченко, Софии Андрухович.