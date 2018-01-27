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Состоялось награждение победителей литературной премии "Воин света"

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Литературная премия "Воин света"
13:25 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: В Киеве состоялось вручение Международной литературной премии "Воин света".

"Три года тому назад Киевская организация Национального союза писателей Украины вместе с оппозиционным Союзом белорусских писателей учредили премию "Воин света" памяти Михаила Жизневского. Эта премия вручается ежегодно в день рождения Михаила Жизневского. Ею награждаются лучшие прозаические произведения, написанные на белорусском и украинском языке, у которых есть сильный, благородный герой, который отстаивает идеалы свободы, справедливости и гуманизма. В этом году премия вручается украинскому писателю Артему Чеху, который воевал на Донбассе, за дневник о войне "Точка ноль" и писателю из Беларуси, из Гродно, Валентину Дубатовке, который написал повесть "Чужой" о Второй мировой войне, но в несоветской трактовке. В ней активный герой действует нестандартно, не за плакатами соцреализма", - сказал во время церемонии председатель Киевской организации НСПУ Владимир Даниленко.

Артем Чех

Он подчеркнул, что премия ориентирована на воспитание полноценного поколения, способного отстаивать свои принципы, защищать свою страну. А также напомнил, что Михаил Жизневский одним из первых погиб во время Революции Достоинства, когда происходило противостояние между силовыми структурами и восставшим народом. Даниленко также уточнил, что лучшие произведения определяли две команды жюри, в которые входили опытные прозаики, - белорусская и украинская.

Премии вручал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили. "Мы стоим на историческом месте, где погиб один из героев Майдана. Эти люди сделали все, что в их силах, чтобы поддержать независимость Украины и устремления украинцев быть свободными. Но слово имеет не меньшую силу, чем выстрел из автомата", - подчеркнул Мамулашвили.

Как сказал Валентин Дубоватка, для него место, где погиб Герой из Беларуси, - священное. "Быть здесь, где человек из Беларуси боролся за свободную Украину, тем самым отстаивая и свободную Беларусь, которой еще нет, - это очень почетно и в то же время больно, потому что в Беларуси люди, которые борются за независимое государство, - чужие, ненужные", - сказал он.

Церемония награждения

По словам Чеха, приятно и неожиданно получить премию "Воин света", которая вообще является первой в его жизни. "Моя книга - словно продолжение того дела, которое мы начинали все вместе здесь несколько лет назад. А теперь ребята, которые воюют на востоке, не понимают, что происходит здесь, в Украине. Им кажется, что здесь борьба закончилась, хотя на самом деле нет", - сказал Чех.

О своей книге он добавил, что на самом деле это не дневник, а скорее очерки о службе, о тех ребятах, которые рядом с ним воевали на востоке. И в основном это реальные герои.

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Новости культуры, Литература, Литературные премии 2018, Премия "Воин света", Украинская литература.
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