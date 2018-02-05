Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо"
Новости культуры: Украинский писатель и автор технотриллеров Макс Кидрук сообщил в своем Instagram о переиздании его книги "Жорстоке небо".
Украинскому читателю Макс Кидрук известен как автор технотриллеров и тревелогов. В 2017 году он презентовал свою новую книгу "Не озирайся і мовчи", с которой объездил 100 городов Украины.
На этот раз автор сообщил фанатам о том, что его роман "Жорстоке небо" будет переиздан весной.
Друзі, на весну готуємо перевидання роману #ЖорстокеНебо. З важливих змін - оформлення й обкладинка: папір, картонка та, найголовніше, корінець відтепер будуть "серійними" - як у #ЗУМС, #НОІМ і "Твердині". З обкладинки також зникнуть зайві написи, а лого стане по центру - все, як ви любите, коротше.
Напомним, "Жорстоке небо" - второй технотриллер у Макса Кидрука. По словам автора этот роман "классический технотриллер без примесей научной фантастики или мистики; это драматическая история о расследовании авиакатастрофы украинского самолета во Франции, частично основана на реальных событиях".