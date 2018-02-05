Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо"

Украинскому читателю Макс Кидрук известен как автор технотриллеров и тревелогов. В 2017 году он презентовал свою новую книгу "Не озирайся і мовчи", с которой объездил 100 городов Украины.

На этот раз автор сообщил фанатам о том, что его роман "Жорстоке небо" будет переиздан весной.

Напомним, "Жорстоке небо" - второй технотриллер у Макса Кидрука. По словам автора этот роман "классический технотриллер без примесей научной фантастики или мистики; это драматическая история о расследовании авиакатастрофы украинского самолета во Франции, частично основана на реальных событиях".