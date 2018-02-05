Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения
Новости: В сети появились кадры испытаний украинского беспилотника "Химера-Т" (Видео) В сети появились кадры испытаний украинского беспилотника "Химера-Т" (Видео)
Новости: Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018 Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018
Новости: Большой адронный коллайдер доказал существование оддерона Большой адронный коллайдер доказал существование оддерона
X

Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо"

"Жорстоке небо"
22:37 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Украинский писатель и автор технотриллеров Макс Кидрук сообщил в своем Instagram о переиздании его книги "Жорстоке небо".

Украинскому читателю Макс Кидрук известен как автор технотриллеров и тревелогов. В 2017 году он презентовал свою новую книгу "Не озирайся і мовчи", с которой объездил 100 городов Украины.

На этот раз автор сообщил фанатам о том, что его роман "Жорстоке небо" будет переиздан весной.

Напомним, "Жорстоке небо" - второй технотриллер у Макса Кидрука. По словам автора этот роман "классический технотриллер без примесей научной фантастики или мистики; это драматическая история о расследовании авиакатастрофы украинского самолета во Франции, частично основана на реальных событиях".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Макс Кидрук, Романы Макса Кидрука, Современная литература, Украинская литература.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

Жизненные и чуткие цитаты из книги "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" Голливудская звезда Роуз МакГоуэн издала книгу о Харви Вайнштейне Украинская певица Наталья Могилевская планирует написать книгу

Последние новости

Эти удивительные снимки альбиносов из разных стран покажут, что у красоты нет границ (Фото) Известная plus-size модель снялась в рекламе купальников Этот учитель математики настолько горяч, что у вас проснется тяга к точным наукам (Фото)
Сегодня читают
01 СМИ: Хорватия решила вернуть Украине неисправные истребители
02 Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований в Пхенчхане
03 ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения
04 Боец ММА сам себя отправил в нокаут (Видео)
05 В Киеве из-за гриппа начинают закрывать школы
Новости сегодня
01:11 Леонардо Ди Каприо может сыграть Леонардо да Винчи
01:02 Белоснежка уже не та: уморительные фото неудачного народного косплея
00:44 Массовые лесные пожары отсрочили конец последнего ледникового периода
00:34 На заметку мужчинам: главные признаки низкого уровня тестостерона
00:18 Современные амазонки: женщины и лошади, которые созданы друг для друга (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост экономики: в НБУ назвали основные цифры 2017 года В НБУ назвали основные цифры 2017 года
Новости: В НБУ рассказали о валютных долгах Украины В НБУ рассказали о валютных долгах Украины
Новости: Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать
Новости: Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо" Писатель Макс Кидрук сообщил о переиздании своей книги "Жорстоке небо"
Добавить комментарий
0