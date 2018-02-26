Книги, которые становились бестселлерами в разные годы
Новости культуры: В современном мире не так уж просто следить за трендами в литературе.
Книг ежегодно выходит огромное количество, широкая публика узнает только о тех, в раскрутку которых были вложены немалые деньги. И все же среди огромного количества чтива есть книги, которые были отмечены критиками и завоевали популярность среди читателей. Если хотите узнать, какая книга была бестселлером в год вашего рождения, загляните в этот список. Ведь, возможно, именно эта книга будет следующей, которую вы захотите прочитать.
1950 – "Лев, колдунья и волшебный шкаф", Клайв Стейплз Льюис
1951- "Над пропастью во ржи", Джером Сэлинджер
1952 – "Старик и море", Эрнест Хемингуэй
1953 – "451 градус по Фаренгейту", Рэй Бредбери
1954 – "Властелин Колец", Джон Р.Р. Толкин
1955 – "Лолита", Владимир Набоков
1956 – "Падение", Альбер Камю
1957 – "Как Гринч Рождество украл", Доктор Сьюз
1958 – "Завтрак у Тиффани", Трумен Капоте
1959 – "Жестяной барабан", Гюнтер Грасс
1960 – "Убить пересмешника", Харпер Ли
1961 – "Чужак в стране чужой", Роберт Хайнлайн
1962 – "Излом времени", Мадлен Л’Энгл
1963 – "Под стеклянным колпаком", Сильвия Плат
1964 – "Чарли и шоколадная фабрика", Роальд Даль
1965 – "Ариэль", Сильвия Плат
1966 – "Цветы для Элджернона", Дэниэл Киз
1967 – "Сто лет одиночества", Габриэль Гарсия Маркес
1968 – "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", Филип К. Дик
1969 – "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей", Курт Воннегут
1970 – "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", Ричард Бах
1971 – "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", Хантер С. Томпсон
1972 – "Обитатели холмов", Ричард Адамс
1973 – "Принцесса невеста", Уильям Голдман
1974 – "Шпион, выйди вон!", Джон Ле Карре
1975 – "Сёгун", Джеймс Клавелл
1976 – "Песни Перна", Энн Маккефри
1977 – "Сияние", Стивен Кинг
1978 – "Мир глазами Гарпа", Джон Ирвинг
1979 – "История, конца которой нет", Михаэль Энде
1980 – "Имя розы", Умберто Эко
1981 – "Дети полуночи", Салман Рушди
1982 – "Дом духов", Исабель Альенде
1983 – "Цвет волшебства", Терри Пратчетт
1984 – "Невыносимая легкость бытия", Милан Кундера
1985 – "Парфюмер", Патрик Зюскинд
1986 – "Оно", Стивен Кинг
1987 – "Хранители", Алан Мур
1988 – "Алхимик", Паоло Коэльо
1989 – "Клуб радости и удачи", Эми Тан
1990 – "Парк юрского периода", Майкл Кричтон
1991 – "Мир Софии", Юстейн Гордер
1992 – "Тайная история", Донна Тартт
1993 – "Девственницы-самоубийцы", Евгенидис Джеффри
1994 – "Хроники Заводной Птицы", Харуки Мураками
1995 – "Слепота", Жозе Сарамаго
1996 – "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин
1997 – "Гарри Поттер и философский камень", Дж.К. Роулинг
1998 – "Часы", Майкл Каннингем
1999 – "Хорошо быть тихоней", Стивен Чбоски
2000 – "Жизнь Пи", Янн Мартел
2001 – "Тайная жизнь пчел", Сью Монк Кидд
2002 – "Милые кости", Элис Сиболд
2003 – "Жена путешественника во времени", Одри Ниффенеггер
2004 – "Облачный атлас", Дэвид Митчелл
2005 – "Книжный вор", Маркус Зусак
2006 "Дорога", Кормак Маккарти.
2007 - "Половина желтого солнца", Чимаманда Нгози Адичи.
2008 - "Изгой", Сэди Джонс.
2009 - "Маленький незнакомец", Сара Уотерс.
2010 - "Вулфхолл", Хилари Мантел.
2011 - "Время смеется последним", Дженнифер Иган.
2012 - "На пороге чудес", Энн Патчетт.
2013 - "Жизнь после жизни", Кейт Аткинсон.
2014 - "Щегол", Донна Тартт.
2015 - "Краткая история семи убийств", Марлон Джеймс.
2016 - "Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2. Специальное репетиционное издание сценария", Роулинг Джоан.
2017 - "Отважиться на пустыню", Брене Браун