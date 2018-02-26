Книги, которые становились бестселлерами в разные годы

Книг ежегодно выходит огромное количество, широкая публика узнает только о тех, в раскрутку которых были вложены немалые деньги. И все же среди огромного количества чтива есть книги, которые были отмечены критиками и завоевали популярность среди читателей. Если хотите узнать, какая книга была бестселлером в год вашего рождения, загляните в этот список. Ведь, возможно, именно эта книга будет следующей, которую вы захотите прочитать.

1950 – "Лев, колдунья и волшебный шкаф", Клайв Стейплз Льюис

1951- "Над пропастью во ржи", Джером Сэлинджер

1952 – "Старик и море", Эрнест Хемингуэй

1953 – "451 градус по Фаренгейту", Рэй Бредбери

1954 – "Властелин Колец", Джон Р.Р. Толкин

1955 – "Лолита", Владимир Набоков

1956 – "Падение", Альбер Камю

1957 – "Как Гринч Рождество украл", Доктор Сьюз

1958 – "Завтрак у Тиффани", Трумен Капоте

1959 – "Жестяной барабан", Гюнтер Грасс

1960 – "Убить пересмешника", Харпер Ли

1961 – "Чужак в стране чужой", Роберт Хайнлайн

1962 – "Излом времени", Мадлен Л’Энгл

1963 – "Под стеклянным колпаком", Сильвия Плат

1964 – "Чарли и шоколадная фабрика", Роальд Даль

1965 – "Ариэль", Сильвия Плат

1966 – "Цветы для Элджернона", Дэниэл Киз

1967 – "Сто лет одиночества", Габриэль Гарсия Маркес

1968 – "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", Филип К. Дик

1969 – "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей", Курт Воннегут

1970 – "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", Ричард Бах

1971 – "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", Хантер С. Томпсон

1972 – "Обитатели холмов", Ричард Адамс

1973 – "Принцесса невеста", Уильям Голдман

1974 – "Шпион, выйди вон!", Джон Ле Карре

1975 – "Сёгун", Джеймс Клавелл

1976 – "Песни Перна", Энн Маккефри

1977 – "Сияние", Стивен Кинг

1978 – "Мир глазами Гарпа", Джон Ирвинг

1979 – "История, конца которой нет", Михаэль Энде

1980 – "Имя розы", Умберто Эко

1981 – "Дети полуночи", Салман Рушди

1982 – "Дом духов", Исабель Альенде

1983 – "Цвет волшебства", Терри Пратчетт

1984 – "Невыносимая легкость бытия", Милан Кундера

1985 – "Парфюмер", Патрик Зюскинд

1986 – "Оно", Стивен Кинг

1987 – "Хранители", Алан Мур

1988 – "Алхимик", Паоло Коэльо

1989 – "Клуб радости и удачи", Эми Тан

1990 – "Парк юрского периода", Майкл Кричтон

1991 – "Мир Софии", Юстейн Гордер

1992 – "Тайная история", Донна Тартт

1993 – "Девственницы-самоубийцы", Евгенидис Джеффри

1994 – "Хроники Заводной Птицы", Харуки Мураками

1995 – "Слепота", Жозе Сарамаго

1996 – "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин

1997 – "Гарри Поттер и философский камень", Дж.К. Роулинг

1998 – "Часы", Майкл Каннингем

1999 – "Хорошо быть тихоней", Стивен Чбоски

2000 – "Жизнь Пи", Янн Мартел

2001 – "Тайная жизнь пчел", Сью Монк Кидд

2002 – "Милые кости", Элис Сиболд

2003 – "Жена путешественника во времени", Одри Ниффенеггер

2004 – "Облачный атлас", Дэвид Митчелл

2005 – "Книжный вор", Маркус Зусак

2006 "Дорога", Кормак Маккарти.

2007 - "Половина желтого солнца", Чимаманда Нгози Адичи.

2008 - "Изгой", Сэди Джонс.

2009 - "Маленький незнакомец", Сара Уотерс.

2010 - "Вулфхолл", Хилари Мантел.

2011 - "Время смеется последним", Дженнифер Иган.

2012 - "На пороге чудес", Энн Патчетт.

2013 - "Жизнь после жизни", Кейт Аткинсон.

2014 - "Щегол", Донна Тартт.

2015 - "Краткая история семи убийств", Марлон Джеймс.

2016 - "Гарри Поттер и проклятое дитя. Части 1 и 2. Специальное репетиционное издание сценария", Роулинг Джоан.

2017 - "Отважиться на пустыню", Брене Браун