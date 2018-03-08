8 марта мир отмечает Международный женский день.

8 марта мир отмечает Международный женский день. Однако - это не только праздник цветов, весны и улыбок. Оно напоминает о долгой борьбе женщин за равные права в обществе. Мы собрали для вас книги о успешных женщинах, которые докажут, что на самом деле женщины - не такой уж и слабый пол. Во всех книгах этого обзора лидируют женщины, а если не ведут, то по крайней мере побуждают к действию. Настоящие звезды судьбы, богини жизни и любви, хранительницы нашего с вами спокойствия, благополучия, чести. При этом большой разницы в том, как они являются нам в этой прозе, кажется, нет.