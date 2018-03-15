Историк Энн Эпплбаум получила премию Гелбера за свою книгу о Голодоморе

Энн Эпплбаум стала победительницей 28-й ежегодной премии Лайонела Гелбера. Таким образом жюри отметило ее книгу "Красный голод: война Сталина в Украине".

"Эта прекрасно написанная книга свидетельствует об одной из важнейших глобальных проблем. Голодоморы, тогда и сейчас, не является лишь следствием природных причин, они также являются результатом выбора, который делают лидеры. Это замечательная книга о глобально важную проблему, ее все должны прочитать", – заявила председатель жюри Дженис Стейн.

Вручение премии состоится 17 апреля в канадском городе Торонто, где Энн Эпплбаум также проведет публичную лекцию.

Энн Эпплбаум является лауреатом Пулитцеровской премии, автором книг "История Гулага" и "Железный занавес: разрушение Восточной Европы. 1944-1956 годы". Она живет в Польше вместе с мужем, политиком Радославом Сикорским, и тремя детьми.

Премия Лайонела Гелбера вручается за лучшую книгу на английском языке по вопросам международной политики, целью написания которой является углубление публичных дебатов по важным международным вопросам.

Премия была основана в 1989 году канадским дипломатом Лайонелем Гелбером. Награда ежегодно вручается в партнерстве с журналом Foreign Policy и Школой глобальных отношений имени Мунка. Победитель получает денежную премию в размере 15 тысяч долларов.