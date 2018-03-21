Ольга Фреймут порекомендовала три любимые книги

Недавно к перечню профессиональных достижений главной панянки Нового канала и директора Школы в реалити "Від пацанки до панянки" добавилось еще одно. Ольга Фреймут стала писательницей. А что читает сама телеведущая? Накануне нового выпуска директор Школы порекомендовала три любимые книги, которые должна прочесть каждая панянка.

№1. Библия

"Книга, яка стане рятувальницею у складні моменти життя. Цитати звідти допомагають мені у сумнівах: "Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого", – Евангелие от Матфея. Або коли любовні хвилювання: "Любов – довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла; не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить", – Первое послание апостола Павла Коринфянам".

№2. Любая книга Айн Рэнд

"Айн Ренд з її філософією навчить поважати і любити себе. Після прочитання "Атлант розправив плечі" я перестала звинувачувати світ у своїх проблемах, навчилася заробляти гроші, робити те, що хочу, і не витрачати час на те, що не хочу".

№3. Стихи Лины Костенко, Василия Симоненко, Марины Цветаевой

"Поезія – спа для душі. Коли хочеться плакати – шукаю подумки улюблені рядки: "Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно забути вже повинна". Або: "Я тобі галантно не вклонюся, Комплімента зроду не зліплю, Тільки в очі ніжні задивлюся..."".