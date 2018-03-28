Премию Астрид Линдгрен в этом году получит Жаклин Вудсон

Вудсон является автором более 30 книг для детей и подростков, среди которых романы, стихи и иллюстрированные издания. Отмечается, что ее книги предназначены в первую очередь для раннего подросткового возраста, но у нее есть также работы для детей и взрослых.

Самой известной работой писательницы является роман в стихах Brown Girl Dreaming (2014). Как отмечает жюри премии, Вудсон умеет "уловить уникальную поэтическую ноту в повседневности, будь то печаль или надежда".

Премия имени Астрид Линдгрен — международная награда в области детской литературы, учрежденная шведским правительством в 2002 году в честь знаменитой шведской писательницы, автора "Карлсона, который живет на крыше" и тетралогии про Пеппи Длинный чулок.

Размер премии составляет 5 миллионов шведских крон (почти 600 тысяч евро) и является одним из самых крупных призовых фондов для литераторов.

Лауреатами становятся авторы, иллюстраторы и рассказчики, чьи работы "отражают дух Астрид Линдгрен".