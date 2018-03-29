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Фэнтези "Плоский мир" Терри Пратчетта станет сериалом

Терри Пратчетт
13:16 Сегодня Телеграф
lenta.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, его рабочее название — "Стража".

BBC Studios снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта "Плоский мир". 

О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство. Сейчас к работе подключилась компания Narrativia, основанная дочерью Пратчетта Рианной. Над сценарием трудится Саймон Аллен, который участвовал в создании сериала "Мушкетеры", а продюсером выступила Хилари Сэлмон, за плечами которой — психологический детектив "Лютер".

Дата окончания проекта не уточняется.

В настоящее время BBC совместно с Amazon снимает мини-сериал по "Благим намерениям" Пратчетта. Он должен выйти в эфир в 2019 году.

Пратчетт умер в марте 2015 года. Юмористическая серия "Плоский мир" — самый известный цикл британского писателя. Его действие разворачивается на вымышленной планете, имеющей форму диска. Книги условно делятся на несколько тем со своими героями и местом действия, но единственный персонаж, который появляется во всех произведениях цикла — Смерть.

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Новости культуры, Плоский мир, Сериал, Сериал по мотивам книги, Терри Пратчетт, Фэнтези.
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