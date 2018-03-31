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Музей Шевченко приглашает на лекцию о киевских адресах семьи Тарновских

Тарас Шевченко
09:15 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В Национальном музее Тараса Шевченко состоится лекция "Киевские адреса семьи Тарновских", которая пройдет в рамках выставки "Дворянские семьи и Тарас Шевченко".

"Мероприятие состоится 31 марта, накануне 180-летия со дня рождения Василия Тарновского-младшего (1838-1899) - известного коллекционера, мецената, одного из основателей музейного дела в Украине. Начало лекции в 15:00. Перед лекцией, в 14:00, состоится кураторская экскурсия по выставке "Дворянские семьи и Тарас Шевченко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выставка продлится до 24 мая. Она показывает историю нескольких родов, которые можно назвать украинской элитой, на протяжении ХVІІІ - начала ХХ века. Объединительным фактором для них является личность Тараса Шевченко - его рецепция и оценка прошлого этих родов, общения с современниками и участие потомков в формировании культа почитания поэта. Выставка также охватывает период Гетманата Павла Скоропадского 1918 года.

На посетителей ожидают хитросплетения родственных уз, масонские тайны, поиск собственной идентичности украинской аристократии (малороссийских дворян) - Скоропадских, Лизогубов, Кочубеев, Галаганов, Капнистов, Розумовских, Закревских, Лазаревских, Белозерских.

На выставке экспонируются оригинальные работы Тараса Шевченко, а также работы из коллекций Национального художественного музея Украины и Киевской национальной картинной галереи.

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Новости культуры, Дворянские семьи и Тарас Шевченко, Киевские адреса семьи Тарновских, Лекция, Музей, Музей Шевченко, Тарас Шевченко, Чтение.
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