Для многих чтение книг - не просто любимое занятие, а настоящее откровение.

Для многих чтение книг – не просто любимое занятие, а настоящее откровение. Триллеры, слезливые мелодрамы, любовные романы – в каждом жанре есть книги, популярность которых в мире огромна. В нашем обзоре 10-ка самых популярных в мире книг. Сразу оговоримся, что из-за невозможности оценить тираж и продажи некоторых книг - Библии, Корана, «Цитат Мао Цзэдуна», «Одиссеи» - в этот перечень мы их не включали. Хотя именно Библия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга в истории – ей продали более 5 миллиардов экземпляров.