Доктор Джоэл Салинас написал книгу, в которой описал способности чувств

Книга доктора Джоэла Салинаса (Joel Salinas) "Зеркальное прикосновение" ("Mirror Touch") поступила в продажу. Автор, невропатолог больницы в Массачусетсе (США), описывает в ней свои уникальные способности: у него синестезия и способность чувствовать боль и ощущения других людей в буквальном смысле слова.

У человека пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Синестезия — это особенность восприятия, при которой сигналы восприятия разных чувств смешиваются между собой. У букв может появиться цвет, у звуков — вкус, и так далее, в любых комбинациях, хотя некоторые встречаются чаще: некоторые музыканты обладают "цветным слухом", что им помогает в творчестве. Композитор А.Н. Скрябин различал ноты не только на цвет, но и на вкус; художник В.В. Кандинский "слышал" звуки красок.

Книга уже вызвала множество рецензий, в которых особенности восприятия Салинаса описываются как зеркальная синестезия.

Как объяснить синестезию? Сейчас принята модель осциляционно-резонансного соответствия, которая объединяет ранние догадки о нейрофизиологии этого феномена. Синестезия, как правило, формируется в раннем детстве, с формированием связей мозга. Предполагается, что у некоторых людей имеется явно чрезмерная реакция на попытки распознания лично значимых и при этом субъективно выделяемых объектов — таких, как звуки и цвета.

Ребенок учится отличать зеленый цвет не сравнением с точной длиной его волны, а пытаясь сопоставить мнение окружающих с тем, что видит сам: "этот предмет синий, этот зеленый, а вот этот?". Синестезия всегда относится к объектам, которые вместе составляют четкую группу, и при этом требуется делать выбор одного элемента из множества (пример: буквы алфавита), а их восприятие субъективно и зависит от ситуации.

Образно говоря, очень хочется понять, что означает некий текст или какие чувства передает музыка. При этом восприятие формируется в возрасте, когда ребенок еще не знает, сколько букв в алфавите, цветов в радуге и тем более — нот. Он просто учится слышать, видеть и читать, и старается делать это как можно полноценнее.

У некоторых такое стремление и приводит к избыточности реакции. В результате центры мозга, которые отвечают за восприятие, перевозбуждаются, и нервные сигналы распространяются шире, чем у обычных людей, достигая центов, отвечающих за другие виды восприятия. Образно говоря, возникает "чувственное эхо" как результат развитого символьного восприятия. В мире известно два случая, когда синестезия возникала уже у взрослых людей после инсульта: когда мозг компенсировал повреждения, создавая новые связи, возник своеобразный побочный эффект.

Синестезия не всегда может приносить пользу. Сам Джоэл Салинас в детстве с большим трудом справлялся с математикой:

"Я не воспринимал сложение интуитивно. Моя цифра два была красным человеком, имеющим детей, а моя четыре была дружелюбным парнем голубого цвета. Как в таком случае два плюс два могло быть равно четырем?".

По этому воспоминанию видно, что случай Салинаса уникальный: он не просто видит цветные числа, но и ассоциирует их с людьми, причем имеющих некие эмоции. Еще в детстве он отметил, что даже при просмотре телепрограмм испытывает те же ощущения, что и персонаж фильма, и тем более при живом общении: "…если вы задыхаетесь от недостатка воздуха, я тоже задыхаюсь, если у вас паническая атака, у меня тоже". При обучении ему это не раз мешало: медикам часто приходится работать с людьми, чьи ощущения нельзя назвать приятными. Но затем он стал использовать способности в своей медицинской практике.

Проблема в том, что возможности доктора Салинаса не объясняются одной лишь синестезией. Почему-то в новостях, сейчас распространяемых, упоминается лишь она, хотя само название книги "Зеркальное прикосновение" указывает вовсе не на синестезию, а на исключительно высокую чувствительность зеркальных нейронов.

Человек в начале своей жизни обучается не аналитически, а подражая поведению и действиям, в том числе учится проявлять эмоции. Младенцы в первую очередь обучаются отличать лица от других объектов и различать видимые эмоции. Сопереживание, эмпатия — важная способность человека, без которой социализация была бы невозможной. Именно работой зеркальных нейронов объясняется заразительность зевоты и смеха.

Интересно, что психопаты, у которых эмпатия отсутствует, могут активировать сопереживание по желанию, то есть каким-то образом "включать" свою систему зеркальных нейронов. Просто, в отличие от обычных людей, она по умолчанию "отключена". Неспособность аутистов и больных синдромом Аспергера распознавать и учитывать эмоции других людей нейрофизиология также объясняет нарушением работы зеркальных нейронов.

По-видимому, у Джоэла Салинаса система зеркальных нейронов обладает сверхвысокой чувствительностью, и он не просто понимает, что чувствуют другие, но и буквально переживает сходные ощущения. И уже столь высокая возбудимость нейронов одновременно является причиной синестезии.