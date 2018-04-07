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Какие книги становятся бестселлерами

Книга
07:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Ученые проанализировали параметры книг-бестселлеров и определили, что у них есть общего.

Согласно исследованию, произведение ждет успех, если оно соответствует трем параметрам. Исследователи из Северо-Восточного университета попытались выяснить причину, что влияет на количество продаж компании.

Чтобы выявить закономерность, ученые воспользовались статистическими данными. Они взяли список бестселлеров, составленный изданием The New York Times в период с 2008 по 2016 год, и проанализировали динамику продаж. В перечень вошли 2468 художественных книг и 2025 произведений нон-фикшен.

Во-первых, они заметили, что беллетристика и биография чаще становятся бестселлерами. Во-вторых, художественная литература продается лучше публицистики, но последняя дольше остается в лидерах. В качестве примера исследователи привели книгу Лауры Хилленбранд "Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption", которая оставалась бестселлером на протяжении 203 недель. В то время как роман Кэтрин Стокетт "Прислуга" держался в топе всего лишь 131 неделю.

Главными критериями успеха ученые назвали три параметра: целевая аудитория, которая признает имя автора и стиль его письма, продажа книг в текущий момент (чем больше продано, тем больше будет ажиотаж) и время, прошедшее после выхода, – чем дольше книга остается на полках, тем меньше у нее шансов стать бестселлером. Авторы исследования отмечают, что они не учитывали такие критерии, как награды, киноадаптации и одобрение знаменитостей.

Также ученые обнаружили еще несколько интересных закономерностей: авторами популярных романов чаще всего были женщины, а документальных книг – мужчины. Однако гендер не играл роли среди общего числа авторов бестселлеров.

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Новости культуры, Бестселлеры, Книга, Литература, Чтиво.
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