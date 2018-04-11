К 80-летию Вячеслава Чорновила презентовали книгу

"У нас о Чорновиле есть кандидатские и докторские диссертации, появился десятитомник произведений Вячеслава Максимовича, многочисленные публикации о нем. Но до сих пор не было такой книги, которая показывала бы Чорновила глазами тех, кто с ним близко и тесно работал. И вот недостаток именно такой субъективной оценки личности лидера Народного Руха Украины как раз побудил меня к тому, чтобы попытаться заполнить эту пустую пока нишу ", - рассказал о книге автор идеи Андрей Ницой. Издание презентовали в Укринформе при поддержке Народного Руха Украины.

По его словам, книгу согласился издать Андрей Яловой за свой счет, составителем книги стал пресс-секретарь Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук, а предисловие к изданию написал председатель партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко.

"Я всем благодарен за эту книгу, замечу, это уже вторая изданная в этом году книга. Также мы издали итоги возрожденных нами "чорновиловских чтений". И мы дальше будем такие проекты поддерживать, безусловно, сохранение памяти - что крайне необходимо для будущего ", - добавил Кривенко.

В издание вошли 14 историй-воспоминаний о Вячеславе Чорновиле, соавторами издания стали Эдуард Гурвиц, Владимир Кулеба, Марта Коломиец-Яневская, Адам Михник, Эльхан Нуриев, Михаил Хейфец, Зянон Пазьняк и другие.

"В программе и издательства, и Руха есть распространение этих презентаций, донесения книги и идей авторов более широкому кругу, поэтому вскоре мы будем сообщать о следующих мероприятиях", - отметил Ницой. Организаторы мероприятия вручили памятные фотографии участников пресс-конференции с Вячеславом Чорновилом в разные годы.

Вячеслав Чорновил - украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Герой Украины. В 1999 году трагически погиб в автомобильной катастрофе. По официальной версии, автомобиль Чорновила 25 марта 1999 врезался в КамАЗ с прицепом. Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП. Следствие годами озвучивает различные версии, но друзья и сын погибшего Тарас Чорновил убеждены, что это было политическое убийство.