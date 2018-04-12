"Основание" Азимова станет масштабным сериалом

Сразу несколько киностудий объявили о съемках сериалов по книжным бестселлерам 1970-х и 1980-х. Не стала отставать и компания Apple, которая уже взяла под свое крыло проект телевизионной адаптации цикла эпичных научно-фантастических романов Айзека Азимова "Основание". Права на этот проект изначально приобрела производственная контора Skydance Television, сообщает Deadline.

Сценарием займутся Дэвид С. Гойер ("Бэтмен. Начало", предстоящий перезапуск "Терминатора") и Джош Фридман ("Война миров").

В улучшенной визуальной версии можно будет увидеть серию романов из семи книг, которые посвящены распаду Галактической империи, сверхгосударству будущего, и психоисторику Гэри Селдону, который, предвидя катастрофу, разработал буквально космических масштабов план по сохранению научных знаний гибнущей цивилизации.

Стоит отметить, что "Основание" уже неоднократно пытались экранизировать, в том числе – Джонатан Нолан и канал HBO, но в итоге они сосредоточились на "Мире Дикого Запада". Дата выхода проекта пока не определена.

Немного о самых романах: они впервые появились в печати в 1942 году, и считаются одним из главных источников вдохновения для создателей "Звездных войн" и других научно-фантастических фильмов и сериалов. Первоначально цикл состоял из трех книг, вдохновленных "Историей упадка и разрушения Римской империи" ученого Эдварда Гиббона. Затем были написаны еще четыре, две из которых являются предысторией.

Позже "Основание" было внесено Азимовым в еще более масштабный цикл "Вселенная Основания" (она же "Галактическая история", она же "История будущего"), состоящий из 14 романов и ряда рассказов.